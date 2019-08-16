Сбежавшая из дома 15-летняя иркутянка почти неделю жила у подруги

Иркутск, 18.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске сотрудники уголовного розыска благополучно разыскали пропавшую 12 августа девятиклассницу. Все это время она находилась у своей подруги, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

В отделе полиции инспекторы ОДН провели со школьницей и её родителями профилактическую беседу с целью недопущения подобных случаев снова. Также родителей девочки-подростка привлекут к административной ответственности за ненадлежащее воспитание несовершеннолетней.

Напомним, школьница ушла из дома на улице Байкальской 12 августа после ссоры с родителями. Через некоторое время с девочкой смогли связаться по телефону, но возвращаться домой она отказалась.