Сбежавшего из колонии-поселения в Ангарске заключенного нашли на берегу Байкала

Ангарск, 9.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Ангарский городской суд вынес приговор Александру Попову, сбежавшему этим летом из колонии-поселения при ИК-2. Теперь он проведет два года четыре месяца в колонии строгого режима.

Напомним, инцидент случился в июле 2018 года. В колонии-поселении мужчина отбывал полуторагодовой срок за кражу. Через две недели поисков беглеца разыскали на берегу озера Байкал, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

Факт побега при неотбытой и непогашенной судимости был учтен судом как отягчающее обстоятельство – рецидив преступления. В связи с этим наказание и было ужесточено.