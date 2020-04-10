Сбежавших пациентов иркутской психушки поймали

Иркутск, 12.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Полиция нашла и задержала сбежавших из иркутской психбольницы пациентов.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, в комплексе розыскных мероприятий принимали участие свыше 100 сотрудников: уголовный розыск, ППС, участковые, инспекторы ГИБДД, бойцы Росгвардии и другие службы.

– Сейчас они доставляются в отдел полиции, откуда будут возвращены в больницу, – сообщили в ГУ МВД. – Своевременные действия сыщиков иркутской полиции позволили в максимально короткие сроки уставить всех сбежавших.

Покинувшие психбольницу пациенты были замечены в районе реки Ушаковка. При виде полицейских они попытались скрыться, однако «решительные действия сотрудников уголовного розыска и отличная физическая подготовка полицейских свели к нулю шансы уйти от преследования». Полицейским в процессе преследования приходилось несколько раз преодолевать реку вброд.

В пресс-службе СУ СКР по Иркутской области отмечают, что за угрозы медработникам при побеге пациентам грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас с задержанными проводятся необходимые следственные действия.