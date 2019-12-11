|Происшествия
|11.12.2019
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Сельский дом культуры сгорел в Куйтунском районе
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Куйтунский район, 11.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В поселке Лермонтовский Куйтунского района 11 декабря утром загорелся социально-культурный центр. Огонь тушили два с половиной часа. На происшествии никто не пострадал.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, информация о загоревшейся крыше дома культуры поступила на телефон пожарной охраны в 10:33 по местному времени. На момент прибытия первого подразделения огнеборцев пламенем было охвачено 800 квадратных метров кровли.
На происшествии задействованы 17 человек личного состава и шесть единиц техники. В настоящее время продолжается ликвидация последствий пожара.
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