Сельский дом культуры сгорел в Куйтунском районе

Куйтунский район, 11.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В поселке Лермонтовский Куйтунского района 11 декабря утром загорелся социально-культурный центр. Огонь тушили два с половиной часа. На происшествии никто не пострадал.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, информация о загоревшейся крыше дома культуры поступила на телефон пожарной охраны в 10:33 по местному времени. На момент прибытия первого подразделения огнеборцев пламенем было охвачено 800 квадратных метров кровли.

На происшествии задействованы 17 человек личного состава и шесть единиц техники. В настоящее время продолжается ликвидация последствий пожара.