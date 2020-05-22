Семь лесных пожаров потушено за сутки на территории Иркутской области

Иркутская область, 24.05.20 (ИА «Телеинформ»), – За прошедшие сутки в лесном фонде на территории Иркутской области ликвидировано семь пожаров, шесть из них – вновь обнаруженные.

По одному возгоранию потушено в Усольском, Балаганском, Зиминском, Братском, Усть-Илимском, Тайшетском районах. Еще один пожар, зарегистрированный 21 мая, ликвидирован в Нижнеудинском районе. Общая площадь ликвидированных очагов составила 47 га, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Локализованы два природных пожара, обнаруженные 22 мая, на площади 88 га в Усть-Кутском и Усть-Илимском районах. Общая площадь этих возгораний составила 88 га.

Действующими на утро 24 мая перешли семь пожаров. Три из них – вновь зарегистрированные, все в Усть-Илимском районе. Из ранее обнаруженных – два в Усть-Илимском районе, по одному – в Казачинско-Ленском и Тайшетском районах. Общая площадь этих очагов – 482 га, из которых 0,5 га – не покрытые лесом.

По сведениям Иркутской базы авиационной охраны лесов, семь пожаров зарегистрировано на арендованных участках, 11 – на незакрепленных территориях. По вине местного населения возгорания произошли в восьми случаях, причиной восьми пожаров стали грозы. Два пожара произошло на линейных объектах.

В тушении всех природных пожаров 23 мая было задействовано 102 сотрудника парашютно-десантной пожарной службы, 121 работник лесной охраны, 95 мобилизованных граждан и 79 единиц наземной техники.

Авиамониторинг лесопожарной обстановки осуществляли шесть самолетов Ан-2 и четыре легкомоторных воздушных судна. Их общий налет составил 46 часов 05 минут.