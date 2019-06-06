Семь тулунчанок предстанут перед судом за аферу с маткапиталом

Тулун, 7.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Тулунский городской суд направлено уголовное дело в отношении 38-летней руководительницы одного из местных агентств недвижимости. Женщина обвиняется в мошенничестве с маткапиталом на сумму 26 млн рублей. Вместе с ней по делу проходят ещё шесть женщин, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, с 2014 года по 2017 год директор агентства недвижимости обналичивала средства по сертификатам на материнский (семейный) капитал через фиктивные сделки займа и купли-продажи объектов недвижимости. При этом шесть риелторов, вступив с ней в сговор, искали женщин, имевших право на выплаты. За свои услуги они получали значительную часть от денежных сумм, перечисленных по сертификатам.

В числе обратившихся к ним и вступивших в преступный сговор установлено 58 женщин из Тулуна, Тулунского района и Нижнеудинска. В отношении них уголовное дело выделено в отдельное производство, расследование продолжается, говорят в прокуратуре Иркутской области.