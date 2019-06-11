«Семейный подряд» по сбыту героина: в УОБО длительные сроки получили сожители-наркодилеры

Эхирит-Булагатский район, 11.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Эхирит-Булагатский районный суд приговорил к длительным срокам лишения свободы 55-летних сожителей из Усольского района за сбыт героина.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, судом установлено, что сожители прибыли 25 марта 2018 года в поселок Бозой Эхирит-Булагатского района, чтобы передать продукты родственницам обвиняемой, отбывавшим наказание в местных исправительных колониях. Одновременно с этим пара продала за 6 тысяч рублей 0,646 грамма героина осужденному, отбывавшему наказание в колонии-поселении №44. Кроме того, имея умысел на систематический сбыт героина на территории Иркутской области, обвиняемая хранила при себе не менее 77,147 грамма этого вещества.

В тот же день женщину задержали на 72-м километре автодороги «Иркутск-Качуг», наркотическое средство было изъято из незаконного оборота.

В итоге мужчину приговорили к семи годам четырем месяцам лишения свободы в колонии особого режима, его сожительница проведет в колонии общего режима 11 лет.