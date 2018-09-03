Семьи погибших при крушении в Приангарье вертолета Ми-8 получат компенсацию в миллион рублей

Иркутская область, 4.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Семьям погибших при крушении вертолета Ми-8 в Иркутской области Фонд социального страхования выплатит компенсацию в размере одного миллиона рублей.

Об этом сообщает пресс-служба Иркутского регионального отделения Фонда социального страхования РФ.

Единовременная страховая выплата направляется супруге и/или детям погибшего на производстве. В случае если у погибших на иждивении остались несовершеннолетние дети, то каждому ребенку ежемесячно будет перечисляться страховая выплата, размер которой зависит от среднемесячного заработка погибшего работника.

В связи с трагедией, Иркутское региональное отделение ФСС выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших.

Напомним, 2 сентября в 11.00 по местному времени из аэропорта Усть-Кута в Казачинско-Ленский район вылетел вертолёт МИ-8 авиакомпании «Ангара» для производства аэросъёмки. В положенное время вертолёт не вышел на связь. На его борту находились три члена экипажа. В результате поисково-спасательной операции 3 сентября на территории Казачинско-Ленского района обнаружены обломки вертолёта. Некоторое время спустя спасатели нашли и тела всех членов экипажа Ми-8.

По факту случившегося возбуждёно уголовное дело за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Свою проверку начала и транспортная прокуратура.