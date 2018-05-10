ТЕМЫ
Архив
< Мая 2018>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Сегодня
Происшествия
10.05.2018

Семья иркутян проиграла в суде иск против авиакомпании

Иркутск, 10.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Семья из Иркутска потеряла деньги за билеты из Москвы до родного города, положившись на информацию на табло в столичном аэропорту. Они попытались судиться с авиакомпанией, но проиграли дело. Иркутский областной суд отклонил их апелляцию.

В день вылета иркутяне прибыли в аэропорт, прошли регистрацию на рейс и ожидали начала посадки в самолет, ориентируясь на информационное табло. «При появлении на табло надписи «21.45 посадка заканчивается» семья подошла к выходу на посадку. Сотрудники авиакомпании отказали в посадке на борт  воздушного судна, поскольку посадка была завершена. При этом на информационном табло еще была указана информация о том, что посадка заканчивается», – сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда Иркутска.

Чтобы попасть домой, семье пришлось заново покупать авиабилеты. Они обратились в суд с иском о взыскании с авиакомпании стоимости билетов, неустойки, штрафа, расходов по оплате государственной пошлины. При этом они сослались на неверную информацию на электронном табло в аэропорту.

Однако суд не посчитал эти доводы весомыми. Отмечается, что в посадочных талонах иркутян было указано время окончания посадки – за 20 минут до времени вылета, назначенного на в 21.45. Истцы же подошли на посадку ровно в 21.45.

ТЕПЕРЬ: новости о происшествиях в Иркутске и области — в Telegram

О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?

Загрузка...

Сервис для бизнеса

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске