Семья иркутян проиграла в суде иск против авиакомпании

Иркутск, 10.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Семья из Иркутска потеряла деньги за билеты из Москвы до родного города, положившись на информацию на табло в столичном аэропорту. Они попытались судиться с авиакомпанией, но проиграли дело. Иркутский областной суд отклонил их апелляцию.

В день вылета иркутяне прибыли в аэропорт, прошли регистрацию на рейс и ожидали начала посадки в самолет, ориентируясь на информационное табло. «При появлении на табло надписи «21.45 посадка заканчивается» семья подошла к выходу на посадку. Сотрудники авиакомпании отказали в посадке на борт воздушного судна, поскольку посадка была завершена. При этом на информационном табло еще была указана информация о том, что посадка заканчивается», – сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда Иркутска.

Чтобы попасть домой, семье пришлось заново покупать авиабилеты. Они обратились в суд с иском о взыскании с авиакомпании стоимости билетов, неустойки, штрафа, расходов по оплате государственной пошлины. При этом они сослались на неверную информацию на электронном табло в аэропорту.

Однако суд не посчитал эти доводы весомыми. Отмечается, что в посадочных талонах иркутян было указано время окончания посадки – за 20 минут до времени вылета, назначенного на в 21.45. Истцы же подошли на посадку ровно в 21.45.