Семья из Иркутска из-за аферистов осталась без денег и тайского отдыха

Иркутск, 26.12.19 (ИА «Телеинформ»), - ГУ МВД по Иркутской области проводит проверку по факту мошенничества с турпутёвками в Таиланд. Жертвами аферистов стала семья из Иркутска, сообщает пресс-служба полиции.

В дежурную часть отдела ранее обратился 39-летний мужчина. Заявитель рассказал, что в канун праздников он с семьёй собрался на отдых в Таиланд. Через соцсети иркутянин нашёл пост о продаже путёвок. Позвонив по указанному в объявлении номеру телефона, мужчина обсудил c якобы туроператором время вылета и перевёл 90 тысяч в качестве оплаты.

– Однако на сайте авиаперевозчика иркутянин в списке пассажиров себя и своих родственников так и не увидел. В настоящее время аккаунт пользователя, с которым общался обманутый иркутянин, заблокирован, а номер телефона недоступен, – рассказали в ГУ МВД.

Сейчас уже установлено, что телефон «продавца» путёвок зарегистрирован в Москве.

Полицейские напоминают о необходимости сохранять особую бдительность в предновогодний период. Ажиотажем и предпраздничной суетой часто пользуются мошенники. Следует максимально внимательно относиться к сделкам, не переводить деньги в качестве предоплаты незнакомым людям, отказаться от сомнительных покупок и не сообщать конфиденциальные данные своих банковских карт третьим лицам.