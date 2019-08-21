Сергей Левченко «ничего не знает» о массовых искажениях данных о лесных пожарах в Иркутской области

Иркутская область, 22.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко не получал информацию от проверяющих и контролирующих органов о сокрытии и искажении данных о лесных пожарах. Об этом он сообщил 21 августа журналистам, передаёт ТАСС.

– Где кто что-то завышал или занижал, конкретных данных у меня нет. У меня официальных данных ни от кого из контролирующих и проверяющих органов нет. Пока мы должны ходить и узнавать, у кого эти данные, и кто это расследовал, – сказал Сергей Левченко, отвечая на вопрос ТАСС.

Напомним, ранее в Совете при президенте РФ по правам человека заявили о том, что в Иркутской области сложилась практика массового искажения и сокрытия сведений о лесных пожарах.

Это приводит, по мнению экспертов, к несвоевременному и недостаточному принятию мер по тушению пожаров на ранних стадиях, и в конечном итоге – к развитию крупномасштабных лесопожарных катастроф. Эта практика наиболее характерна для северных районов области, в том числе, для так называемых «зон контроля лесных пожаров», где по действующему законодательству допускается отказ от их тушения, но распространена и в других частях региона.

В сообщении СПЧ приводятся расхождения данных за 2016 год и отмечается, что одна из крупнейших лесопожарных катастроф последних лет в Байкальском регионе органами управления лесами Иркутской области практически не была отражена в официальном учете. Выводы членов Совета и экспертов Постоянной комиссии по экологическим правам, сделанные в рамках выездного заседания в феврале 2019 года, полностью подтвердились в июле того же года, когда катастрофические лесные пожары в смежных районах Иркутской области, Красноярского края и Республики Саха (Якутия) привели к задымлению обширной территории, включающей в себя практически всю Сибирь и часть Урала. Задымление создало угрозу здоровью и жизни миллионов людей, в первую очередь граждан с хроническими заболеваниями органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, детей, лиц пожилого возраста. Пожары и задымление в этих трех субъектах РФ стали одной из важнейших экологических проблем 2019 года, вызвавших возмущение и протесты со стороны российского общества.