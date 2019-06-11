Сергей Левченко получил травму спины, катаясь на мотоцикле

Иркутская область, 12.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко в конце мая провел неделю в больнице из-за травмы спины, которую получил, катаясь на мотоцикле.

– Я мотоциклист, и в позапрошлую субботу в Листвянке, когда забирался на гору, завалился на мотоцикле на спину. Ушибся сильно, сразу поехал в областную больницу, чтобы провериться. Но врачи у нас очень ответственные, поэтому госпитализировали для обследования, – сообщил глава региона в интервью агентству «Интерфакс-Сибирь».

По словам Сергея Левченко, врачи заставили его пройти полное обследование, чтобы исключить все возможные последствия травмы.

– Теперь можно ответственно сказать – со здоровьем все в порядке, – сказал губернатор.

Ранее сообщалось, что глава региона 25 мая текущего года был госпитализирован в лечебное учреждение Иркутска с болевым синдромом из-за травмы спины. Через неделю, 3 июня, он вышел на работу.

Тогда в пресс-службе областного правительства сообщили, что самочувствие губернатора хорошее, он прошел все необходимые обследования и лечение, но отказались сообщить, при каких обстоятельствах он травмировал спину.