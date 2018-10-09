Сергей Шеверда заявил о шестикратном снижении ущерба от лесных пожаров в Иркутской области

Иркутская область, 10.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Сумма ущерба, нанесенного лесными пожарами, в Иркутской области в 2018 году снизилась в 5,8 раза по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает пресс-служба регправительства со ссылкой на министра лесного комплекса региона Сергея Шеверду. По словам министра, прошедший сезон был короче прошлогоднего почти на месяц. Количество пожаров снизилось в 1,7 раза. Сергей Шеверда связывает это с тем, что на авиамониторинг лесопожарной обстановки изначально была заложен необходимый объем средств. – В этом году кратность патрулирования была увеличена практически до нормативной. Финансирование на это было выделено как из федерального, так и из областного бюджетов. Министерству лесного комплекса на авиапатрулирование изначально было выделено 135 миллионов рублей, что позволило нам к началу пожароопасного сезона арендовать до его окончания девять легкомоторных воздушных судов, пять самолетов Ан-2 и шесть вертолетов Ми-8, – рассказал министр. Средняя площадь обнаружения лесных пожаров в обслуживаемой зоне в этом году составила 3,96 га, в 2017 – 5,19 га. Средняя площадь ликвидации очагов возгорания – 135,8 га, что меньше прошлогодних значений в два раза. Также в этом году в Казачинско-Ленском районе была создана пожарно-химическая станция третьего типа. В результате при одинаковом количестве лесных пожаров в 2017 и 2018 годах, площадь возгораний в данной территории сократилась в 57,6 раз, заявил Сергей Шеверда. – По-прежнему основными виновниками возникновения лесных пожаров остаются местные жители. Но если раньше на них приходилось 70-80% возгораний, то в пожароопасный сезон 2018 года – 50%. Грозы стали причиной возникновения 41% пожаров, увеличение фиксации таких очагов связано с совершенствованием системы грозопеленгации, – считает министр. Кроме того, в Год волонтера в России министерство лесного комплекса Иркутской области заключило соглашение о сотрудничестве с региональным общественным учреждением «Добровольная пожарная охрана». Добровольцы прошли обучение по тушению лесных пожаров, были привиты от клещевого энцефалита, оснащены необходимым обмундированием. Перед началом пожароопасного сезона был утвержден план совместных мероприятий по созданию мобильных противопожарных отрядов, организации работы по пропаганде пожарно-технических знаний. СПРАВКА: В 2018 году пожароопасный сезон в лесах Иркутской области длился 151 день, в 2017 – 174. Без учета пожаров в зоне космомониторинга, в лесном фонде в Иркутской области было зарегистрировано 631 возгорание, в 2017 году – 1061. Общая площадь, пройденная огнем, опять же без учета необслуживаемых пожаров, составила 85 тысяч 745,1 га, в 2017 году – 284 тысячи 554,4 га. В течение первых суток ликвидировано 495 лесных пожаров, или 78,4% от общего числа. Сотрудниками лесной охраны по выявлению нарушений правил пожарной безопасности в лесах составлено 1 568 протоколов, с учетом протоколов, поступивших из иных контролирующих органов, наложено 1 438 административных штрафов на общую сумму более 29,7 млн рублей. ТЕПЕРЬ: новости о происшествиях в Иркутске и области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... иркутская область

лесные пожары

правительство иркутской области

сергей шеверда Тэги: View the discussion thread.