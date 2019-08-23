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Происшествия
24.08.2019

Серийного грабителя поймали в Иркутске

Иркутск, 24.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске задержали 40-летнего местного жителя по подозрению в серии уличных грабежей и краж. Известно, что злоумышленник ранее был неоднократно судим за аналогичные преступления.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, 4 августа в полицию с заявлением о краже обратился 33-летний иркутянин. Накануне он в своей квартире распивал со знакомым алкогольные напитки и уснул. Проснувшись, он обнаружил пропажу сотового телефона и кожаной сумки с портмоне с банковской картой и ключами от квартиры.

После задержания подозреваемого выяснилась его причастность к совершению ряда грабежей на территории Ленинского района. Так, 7 августа, находясь возле торгового павильона на улице Розы Люксембург подозреваемый избил 50-летнего жителя областного центра и похитил у него мобильный телефон и денежные средства. В ночь с 9 на 10 августа у дома по улице Сибирских Партизан он избил и ограбил 48-летнего прохожего, отняв у него золотую цепочку и документы, а также ключи от квартиры, которыми воспользовался, чтобы проникнуть в жилое помещение. Из квартиры потерпевшего налетчик похитил деньги и личные вещи. На следующий день злоумышленник напал на 51-летнего жителя Ленинского района. Он также избил его и похитил сотовый телефон.

В настоящий момент по решению суда ему назначена мера пресечения в виде заключения под стражу. Грабитель помещен в следственный изолятор. По фактам краж и грабежей возбуждены уголовные дела.

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