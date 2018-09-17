Серийного телефонного мошенника поймали в Иркутске

Иркутск, 18.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске задержали телефонного мошенника – по предварительным сведениям, с июля 2018 года он обманом похитил, как минимум, у шести пенсионеров в областном центре около 100 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, предполагаемым аферистом оказался 29-летний уроженец Тюменской области. Известно, что в январе 2018 года он освободился из мест лишения свободы за совершение тяжкого преступления. В ходе личного досмотра у подозреваемого были изъяты сим-карты и мобильные телефоны.

Оперативники установили, что злоумышленник звонил домой пожилым людям, представлялся родственником и сообщал о финансовых трудностях, возникших в связи с необходимостью покупки лекарств или ремонтом. Доверчивые пенсионеры, переживавшие за близких, не раздумывая, передавали деньги курьерам.

В настоящее время полицейские продолжают выявлять и документировать факты преступной деятельности задержанного. В отношении него возбуждены уголовные дела по признакам мошенничества.