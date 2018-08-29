ТЕМЫ
Архив
< Август 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Сегодня
Происшествия
30.08.2018

Сетевую мошенницу-риэлторшу поймали в Иркутске

Иркутская область, 30.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске задержали 29-летнюю безработную уроженку Ольхонского района по подозрению в интернет-мошенничестве. Установлено три факта преступной деятельности, но не исключено, что жертв обмана может быть больше, сообщает пресс-служба полиции.

Девушка действовала под видом риэлтора. На одном из популярных интернет-сайтов она размещала объявление о сдаче в аренду квартиры в Свердловском районе Иркутска, просила небольшую предоплату, а замет переставала выходить на связь.

В ГУ МВД по Иркутской области отмечают, что первое обращение от пострадавшей от деятельности мошенницы поступило в правоохранительные органы 4 августа. Доверчивая 39-летняя уроженка Нижнеудинского района потеряла шесть тысяч рублей. Затем установили причастность мошенницы к еще двум аналогичным преступлениям.

Злоумышленницу задержали 29 августа. Возбуждено уголовное дело.

ТЕПЕРЬ: новости о происшествиях в Иркутске и области — в Telegram

О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?

Загрузка...

Сервис для бизнеса

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске