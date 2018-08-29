Сетевую мошенницу-риэлторшу поймали в Иркутске

Иркутская область, 30.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске задержали 29-летнюю безработную уроженку Ольхонского района по подозрению в интернет-мошенничестве. Установлено три факта преступной деятельности, но не исключено, что жертв обмана может быть больше, сообщает пресс-служба полиции.

Девушка действовала под видом риэлтора. На одном из популярных интернет-сайтов она размещала объявление о сдаче в аренду квартиры в Свердловском районе Иркутска, просила небольшую предоплату, а замет переставала выходить на связь.

В ГУ МВД по Иркутской области отмечают, что первое обращение от пострадавшей от деятельности мошенницы поступило в правоохранительные органы 4 августа. Доверчивая 39-летняя уроженка Нижнеудинского района потеряла шесть тысяч рублей. Затем установили причастность мошенницы к еще двум аналогичным преступлениям.

Злоумышленницу задержали 29 августа. Возбуждено уголовное дело.