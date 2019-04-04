Шарлатаны под видом банковских клерков девять раз подряд облапошили жительницу Железногорска-Илимского

Железногорск-Илимский, 5.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Жительница Железногорска-Илимского девять раз подряд стала жертвой аферистов, представлявшихся различными сотрудниками финансовых организаций. Об этом сообщает пресс-служба полиции. Оперативникам 34-летняя женщина рассказала, что на одном из сайтов в интернете она оформила заявку на получение кредита, после чего ей позвонил неизвестный мужчина, представился сотрудником банка и уверил, что поможет оформить займ в 100 тысяч рублей по акции и на выгодных для неё условиях. Обсудив детали сделки, мужчина подложил ей проследовать к ближайшему терминалу и оплатить комиссию за перевод денежных средств на её карту. Как только женщина перевела по продиктованным реквизитам 4 тысячи рублей, ей с других номеров начали поступать звонки от восьмерых других «банковских работников», которые рассказывали о трудностях с оформлением кредита и навязывали женщине новые услуги, обещая, что переведенные деньги вернутся ей вместе с основным кредитом. Желая получить займ, женщина периодически возвращалась к банкомату и отправляла требуемые суммы, в том числе совершая повторные платежи за «не прошедшие» транзакции. Таким образом, она оплатила несуществующую страховку, доставку договора курьерской службой и дважды «разморозила» карту для обхода плохой кредитной истории, суммарно отправив аферистам свыше 50 тысяч рублей. Договариваясь об очередном платеже, женщина поняла, что разговаривает с аферистами и обратилась за помощью в полицию. Как установили сыщики, звонки жительнице Железногорска поступали с территории Москвы. Также полицейские не исключают, что собеседником заявительницы может являться один и тот же человек, использовавший различные сим-карты и умело менявший голос, говорят в ГУ МВД по Иркутской области. ТЕПЕРЬ: новости о происшествиях в Иркутске и области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... железногорск илимский

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