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14.03.2019

Шелеховчанин ограбил автомойку, на которой раньше работал

Шелеховский район, 14.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Шелеховчанин ограбил автомойку на Култукском тракте, на которой когда-то работал. Преступника почти сразу же задержали полицейские.

– Ночью в дежурную часть позвонил администратор-кассир и сообщил о разбойном нападении. Около 3 часов ночи бывший сотрудник автомойки, угрожая кухонным ножом, похитил деньги из кассы и скрылся в неизвестном направлении. Полицейские составили словесный портрет, сняли отпечатки пальцев, следы обуви и изъяли нож, – отметили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Задержать грабителя удалось через несколько часов. Мужчину доставили в отдел, оказалось, что он уже был судим и недавно освободился из тюрьмы. В ходе обыска оперативники изъяли часть похищенной суммы.

По факту разбоя возбуждено уголовное дело.

Напомним, в Усолье-Сибирском работник автомойки украл из салона автомобиля клиента 120 тысяч рублей. На эти деньги 22-летий ранее судимый житель посёлка Мегет купил «Жигули» и сотовый телефон. Оказалось, что злоумышленник только устроился на работу в день преступления.

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