Шелеховчанин получил условный срок за организацию наркопритона

Шелехов, 28.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Шелеховчанин получил полтора года условно за организацию наркопритона.

Как сообщает пресс-служба Шелеховского городского суда, молодой человек осужден за преступление, предусмотренное частью 1 статьи 232 УК РФ – систематическое предоставление помещения для потребления наркотических средств. Делал он это ради денег.

Подсудимому назначено наказание с учётом смягчающих обстоятельств – признания вины, раскаяния в содеянном, активного способствования раскрытию и расследованию преступления, состояния здоровья. Он приговорен к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком на такой же период.