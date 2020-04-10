Шесть человек сбежали из иркутской психбольницы

Иркутск, 12.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Шесть человек сбежали из Иркутской областной психиатрической больницы №1. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, в ночь на 12 апреля в дежурную часть отдела полиции №2 поступило сообщение о побеге от больницы, расположенной в микрорайоне Юбилейный. Сейчас все наружные наряды полиции, а также оперативники и участковые уполномоченные полиции ориентированы на их розыск. Видео из группы ВК "Инцидент. Иркутск" Разыскиваются: 1. Виноградов Дмитрий Витальевич, родившийся 27 декабря 1997 года, уроженец Усолья-Сибирского. Был одет: синяя пижама, белые сандалии. 2. Кондратюк Степан Александрович, родился 12 мая 1994 года, уроженец Тулунского района. Детали одежды устанавливаются. 3. Манусов Валерий Викторович, родился 22 января 1998 года, уроженец Осинского района. Был одет: мастерка «Адидас» с красными полосами на рукавах, пижамные штаны синего цвета. 4. Шилов Павел Юрьевич, родился 30 марта 1992 года, уроженец Иркутска. Был одет: спортивный костюм, сандалии темные, на штанах белые надписи в районе кармана. 5. Михалев Дмитрий Витальевич родился 1 января 2000 года, уроженец Осинского района. Детали одежды устанавливаются. 6. Кузнецов Николай Анатольевич, родился 17 марта 2001 года, уроженец Иркутска. Был одет: светло-серая толстовка с капюшоном и черными рукавами, темные сандалии. КОНТАКТЫ: В случае обнаружения разыскиваемых или получения оперативно-значимой информации, просьба незамедлительно сообщить в дежурную часть ОП-2 МУ МВД России «Иркутское» по телефону (3952) 42-04-51, «02» или «112». Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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