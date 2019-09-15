Иркутск, 16.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Шесть человек спасли на пожаре в Иркутске утром 15 сентября. Возгорание произошло на 10 этаже многоэтажки на улице Лермонтова. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

Сообщение о задымлении поступило в диспетчерскую в половине десятого утра. На момент прибытия первого подразделения огнеборцев единственный подъезд был заполнен дымом.

– Звено газодымозащитной службы направили на спасение людей. День выходной, многих жильцов не было дома, других же пришлось сначала разбудить, а потом без паники эвакуировать, – отметил руководитель тушения пожара Евгений Гибадуллин.

Спасатели вывели по лестничному маршу шесть человек. Позже выяснилось, что причиной задымления стал горящий мусор на лестничной клетке 10 этажа.

Когда жильцы дома оказались в безопасности, огнеборцы в считанные минуты справились с пожаром, который был ликвидирован на площади три квадратных метра. По предварительной версии причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем - кто-то бросил в мусорный пакет непотушенную сигарету.

Все обстоятельства происшествия и ущерб пожара будут установлены в ходе дознания.