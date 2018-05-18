Шесть человек задержаны в связи с разливом нефти в Усольском районе

Усольский район, 18.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Установлен собственник трубы под Усольем, из которой разлилась в Ангару нефтесодержащая жидкость – это предприятие, входящее в структуру ООО «Руссоль». Начато расследование, по имеющейся информации задержаны шесть человек, сообщает пресс-служба регправительства со ссылкой на природоохранную прокуратуру и правоохранителей.

Напомним, само ООО «Руссоль» две недели назад прекратило работу в связи с банкротством. Утечка жидкости из трубы случилась вечером 17 мая. Сейчас продолжается ликвидация последствий разлива. Масляное пятно полностью огорожено, для его сбора используются сорбенты, на земле под трубой выкопан котлован для сбора жидкости, его последующего вывоза и утилизации, которой займется предприятие Росрезерва в Усолье-Сибирском.

Последствия будут полностью устранены только после того, как трубу раскопают и найдут место утечки.

Роспотребнадзор совместно с ГИМС МЧС по Иркутской области проводит постоянные заборы проб воды. Угрозы населению Усолья-Сибирского, Свирска и Черемхово нет, заверяют в МЧС. Сейчас в районе разлива жидкости предельная концентрация вредных веществ превышена в несколько раз, но уже в 300-600 метрах превышение незначительное.