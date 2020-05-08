Сильный ветер повредил крышу школы в поселке Жигалово

Жигаловский район, 10.05.20 (ИА «Телеинформ»), – Ветер силой до 17 м/с повредил кровлю трехэтажного здания средней школы №1 в поселке Жигалово.

Информация о происшествии поступила от оперативного дежурного ЕДДС Жигаловского района 10 мая в 20:20. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, из 4300 кв. метров металлической кровли стихией повреждено около 600 кв. метров. Погибших и пострадавших нет, территория огорожена.

Сообщается, что основные работы по восстановлению кровли запланированы на 11 мая. На месте работают 16 человек и 5 единиц техники.