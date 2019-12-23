Ситуацию с «Усольехимпромом» в облправительстве поставили на особый контроль

Усолье-Сибирское, 24.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Вопрос по ограничению въезда на промышленную площадку «Усольехимпрома» в Усолье-Сибирском обсудили 23 декабря на комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Иркутской области. Заседание комиссии прошло под председательством врио губернатора Приангарья Игоря Кобзева.

Как сообщает пресс-служба регправительства, на сегодняшний день промплощадка «Усольехимпрома» находится под охраной, но контракт истекает в конце этого года. Игорь Кобзев поручил продлить договор с охранной организацией еще на два месяца. Кроме этого, решено создать рабочую группу, которая будет искать пути решения по ликвидации источников загрязнения на промышленной площадке.

– Обеспечение экологической безопасности жителей Иркутской области – одна из приоритетных задач. И мы должны ее выполнить, поэтому создаем рабочую группу. В нее войдут представители профильных министерств, муниципальной власти и федеральных ведомств. Завтра на территорию выезжают представители правительства региона, в январе мы проведем расширенное совещание по этому вопросу с участием конкурсных управляющих предприятий, которые работают на промплощадке. Рассмотрим вопросы обследования промплощадки, утилизации отходов, несанкционированных сбросов в реку Ангара, совместно сформируем план действий. Ситуация в Усолье-Сибирском стоит на особом контроле, – подчеркнул Игорь Кобзев.

Напомним, площадь территории ООО «Усольехимпром» составляет 610 га, здесь располагается более 200 промышленных объектов: 140 корпусов цехов (один из них – цех ртутного электролиза), 60 вспомогательных зданий и сооружений, ж/д полотно общей протяженностью более 20 км, наземные и подземные коммуникации и коллекторы длиной около 50 км. Почва, грунтовые и подземные воды на территории предприятия пропитаны токсичными загрязняющими веществами и тяжелыми металлами.