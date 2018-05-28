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28.05.2018

СК на транспорте проводит доследственную проверку по факту травмирования на железной дороге жителя Нижнеудинска

Нижнеудинск, 28.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Восточно-Сибирское СУ на транспорте СКР проводит доследственную проверку по случаю с жителем Нижнеудинска, которого ударило током, когда он залез на крышу вагона.

Напомним, инцидент случился на путях ВСЖД вечером 12 мая. по предварительным данным, молодой человек, заметив стоявший на пути грузовой железнодорожный состав, поднялся по лестнице на крышу одного из вагонов, где и получил травму. Его доставили в близлежащее медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.

В настоящее время следствие устанавливает причины и обстоятельства произошедшего.

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