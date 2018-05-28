СК на транспорте проводит доследственную проверку по факту травмирования на железной дороге жителя Нижнеудинска

Нижнеудинск, 28.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Восточно-Сибирское СУ на транспорте СКР проводит доследственную проверку по случаю с жителем Нижнеудинска, которого ударило током, когда он залез на крышу вагона.

Напомним, инцидент случился на путях ВСЖД вечером 12 мая. по предварительным данным, молодой человек, заметив стоявший на пути грузовой железнодорожный состав, поднялся по лестнице на крышу одного из вагонов, где и получил травму. Его доставили в близлежащее медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.

В настоящее время следствие устанавливает причины и обстоятельства произошедшего.