СК начал доследственную проверку по факту гибели мужчины на пожаре в Иркутске

Иркутск, 18.05.18 (ИА «Телеинформ»), - СУ СКР по Иркутской области проводит доследственную проверку по факту гибели 61-летнего мужчины на пожаре в областном центре 18 мая. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, огонь вспыхнул в двухэтажном доме по улице Радищева – нелегальной гостинице. Под завалами спасатели обнаружили труп – предположительно, это был хозяин здания. Эвакуировались самостоятельно и с помощью пожарных 16 человек.