СК Приангарья начал доследственную проверку по факту пропажи 80-летнего Александра Бударина

Шелеховский район, 3.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Шелеховском районе проводится доследственная проверка по факту безвестного исчезновения Александра Бударина 1939 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

Напомним, по предварительным данным, мужчина в период времени с 21.00 12 августа по 7.30 13 августа 2019 года ушел из дома по адресу: Шелеховский район, СНТ «Трудный», участок 40 и до настоящего времени не вернулся.

ПРИМЕТЫ:

Рост средний 160-174 см, телосложение худощавое, плечи опущенные, лицо овальное бледное, брови прямые. Волосы прямые, белокурые, макушечная лысина. Речь ясная без дефектов. На левой части головы обширная экзема. Отсутствует левое ухо.

Был одет в ботинки черные или темно-синие, штаны либо брюки из джинсовой ткани, мастерку черная с оранжевыми полосками.

КООРДИНАТЫ:

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Александра Бударина, просят сообщить по телефонам: 8 (39550) 4-12-63 либо 02.