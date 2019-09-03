|Происшествия
|03.09.2019
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СК Приангарья начал доследственную проверку по факту пропажи 80-летнего Александра Бударина
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Шелеховский район, 3.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Шелеховском районе проводится доследственная проверка по факту безвестного исчезновения Александра Бударина 1939 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
Напомним, по предварительным данным, мужчина в период времени с 21.00 12 августа по 7.30 13 августа 2019 года ушел из дома по адресу: Шелеховский район, СНТ «Трудный», участок 40 и до настоящего времени не вернулся.
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