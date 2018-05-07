ТЕМЫ
Архив
< Мая 2018>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Сегодня
Происшествия
07.05.2018

СК расследует дело по факту смерти подростка в Черемхово

Черемхово, 7.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Черемхово найден мёртвым 14-летний мальчик. СУ СКР по Иркутской области возбудило уголовное дело по признакам доведения до самоубийства, подтвердили Телеинформу в ведомстве.

Подростка обнаружили мёртвым в лесу ещё в конце апреля 2018 года, через два дня после того как он пропал без вести. Известно, что школьник ушёл из дома и не вернулся 27 апреля.

В СМИ вероятной причиной произошедшего называют возможный конфликт с родственниками из-за некоторых проблем в школе. Последние семь лет мальчика и его младшего брата воспитывала тетя, которая оформила на них опеку. У женщины есть свой 15-летний сын, но якобы с приёмными детьми она была чрезмерно строга. Однако официальных комментариев, пока идёт расследование, на этот счёт нет, возможно, причины крылись в другом.

Между тем, напомним, по итогам 2017 года Иркутская область вышла на первое место по числу детских самоубийств. В прошлом году на территории региона произошло 28 суицидов несовершеннолетних. При этом в 2015 году их было 30, в 2016 году – всего 15. В том числе погибли 12 девочек и 16 мальчиков.

ТЕПЕРЬ: новости о происшествиях в Иркутске и области — в Telegram

О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?

Загрузка...

Сервис для бизнеса

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске