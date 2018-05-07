|Происшествия
|07.05.2018
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СК расследует дело по факту смерти подростка в Черемхово
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Черемхово, 7.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Черемхово найден мёртвым 14-летний мальчик. СУ СКР по Иркутской области возбудило уголовное дело по признакам доведения до самоубийства, подтвердили Телеинформу в ведомстве.
Подростка обнаружили мёртвым в лесу ещё в конце апреля 2018 года, через два дня после того как он пропал без вести. Известно, что школьник ушёл из дома и не вернулся 27 апреля.
В СМИ вероятной
Между тем, напомним, по итогам 2017 года Иркутская область вышла на первое место по числу детских самоубийств. В прошлом году на территории региона произошло 28 суицидов несовершеннолетних. При этом в 2015 году их было 30, в 2016 году – всего 15. В том числе погибли 12 девочек и 16 мальчиков.
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