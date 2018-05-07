СК расследует дело по факту смерти подростка в Черемхово

Черемхово, 7.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Черемхово найден мёртвым 14-летний мальчик. СУ СКР по Иркутской области возбудило уголовное дело по признакам доведения до самоубийства, подтвердили Телеинформу в ведомстве.

Подростка обнаружили мёртвым в лесу ещё в конце апреля 2018 года, через два дня после того как он пропал без вести. Известно, что школьник ушёл из дома и не вернулся 27 апреля.

В СМИ вероятной причиной произошедшего называют возможный конфликт с родственниками из-за некоторых проблем в школе . Последние семь лет мальчика и его младшего брата воспитывала тетя, которая оформила на них опеку. У женщины есть свой 15-летний сын, но якобы с приёмными детьми она была чрезмерно строга. Однако официальных комментариев, пока идёт расследование, на этот счёт нет, возможно, причины крылись в другом.

Между тем, напомним, по итогам 2017 года Иркутская область вышла на первое место по числу детских самоубийств. В прошлом году на территории региона произошло 28 суицидов несовершеннолетних. При этом в 2015 году их было 30, в 2016 году – всего 15. В том числе погибли 12 девочек и 16 мальчиков.