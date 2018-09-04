СК возбудил уголовное дело по факту неверного диагноза мальчику из Ангарска

Ангарск, 5.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Следственные органы СУ СКР по Иркутской области возбудили уголовное дело по факту халатности в ангарской детской поликлинике №4, где двухлетнему мальчику неверно поставили диагноз.

Как сообщает пресс-служба ведомства, ход расследования взял на контроль федеральный Следственный комитет.

Напомним, по версии следствия, 27 июля 2018 года в поликлинику обратились родители с двухлетним мальчиком. Врачом был поставлен диагноз и рекомендовано наблюдение. Через два дня ребенок поступил в Ангарскую городскую детскую больницу №1 с диагнозом «острый гангренозный аппендицит, периаппендикулярный абсцесс». Ему была успешно проведена операция. В настоящее время мальчик находится дома, его состояние оценивается как удовлетворительное.

Следователи устанавливают всех обстоятельства преступления, изъята необходимая документация, допрашиваются сотрудники медицинских учреждений. В ходе расследования уголовного дела действиям врачей, не оказавшим своевременную квалифицированную помощь мальчику, будет дана уголовно-правовая оценка.