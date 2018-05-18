СК возбудил уголовное дело по розливу нефти на Ангаре

Усолье-Сибирское, 19.05.18 (ИА «Телеинформ»), - СУ СКР по Иркутской области возбудило уголовное дело по факту развила нефти на реке Ангара в Усолье-Сибирском. Расследование ведётся по части 1 статьи 250 УК РФ – загрязнение поверхностных вод.

Установлено, что в Ангару вода с примесью нефтепродуктов поступала из трубы для отвода вод, принадлежащей одной из организаций, расположенных на прилегающей территории. Напомним, по информации регионального правительства, речь предположительно идёт о компании «Руссоль».

Следователи СКР проведены осмотр места происшествия, обысковые мероприятия, допрошены работники одной из компаний, расположенной рядом с местом происшествия.

Следственным органам предстоит выяснить, какой из организаций принадлежит источник загрязнения. Расследование уголовного дела продолжается.