СК возбудил уголовное дело против ангарчанина, таранившего машину ГИБДД в Усольском районе

Усолье-Сибирское, 11.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Усолье-Сибирском следователи СУ СКР по Иркутской области возбудили уголовное дело против 27-летнего ангарчанина по факту применения насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, речь идет о виновнике ДТП под поселком Железнодорожный Усольского района. Заметив на улицах райцентра машину автоинспекции, мужчина попытался сбежать от них. По показаниям очевидцев, в районе поселка он толкнул автомобиль ГИБДД, уходя от преследования, после чего служебное авто столкнулось с другой иномаркой. Впрочем, сам он после этого тоже вылетел на обочину, не справившись с управлением.

В результате пострадали четыре человека – сам виновник аварии, посторонний водитель и два инспектора Госавтоинспекции. Им всем оказана своевременная медицинская помощь, угроз жизни и здоровью нет.

В настоящее время подозреваемый в совершении преступления против представителей власти задержан, с ним работают следователи СКР. В ходе расследования уголовного дела следственным органам предстоит опросить всех участников аварии, установить обстоятельства произошедшего.

Решается вопрос об избрании меры пресечения ангарчанину. Расследование уголовного дела продолжается.