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14.06.2019

СКР начал проверку по факту утопления подростка в Ангаре в Иркутске

Иркутск, 14.06.19 (ИА «Телеинформ»), - СУ СКР по Иркутской области начал доследственную проверку по факту гибели подростка, утонувшего в реке Ангара в районе посёлка Боково Ленинского района. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Следователи уже осмотрели место происшествия, назначены судебные экспертизы, опрашиваются очевидцы трагедии. Проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, мальчик погиб 12 июня. По предварительным данным, двое 14-летних подростков пытались переплыть карьер глубиной 2,5-3 м. Проплыв более 50 м, один из мальчиков начал тонуть. К нему на помощь бросились другие подростки, находившиеся на берегу. Несмотря на героические старания одного из парней, преодолевшего холодное течение и первым доплывшего до места трагедии, мальчика спасти не удалось. Семья потерпевшего полная, на учёте в ПДН не состоит, характеризуется положительно.

Следственный комитет напоминает гражданам о необходимости соблюдать меры предосторожности при отдыхе на водоёмах, а также просит не оставлять детей без присмотра взрослых.

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