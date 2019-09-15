|Происшествия
|16.09.2019
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СКР подключился к делу о гибели скайраннера у пика Черского в Слюдянском районе
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Слюдянский район, 16.09.19 (ИА «Телеинформ»), - СУ СКР по Иркутской области проводит доследственную проверку по гибели 58-летнего скайраннера, чьё тело нашли в районе пика Черского. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По предварительным данным, мужчина погиб в результате переохлаждения либо от сердечной недостаточности. Более точная причина будет установлена после проведения гистологического исследования.
Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося.
Напомним, 5 сентября мужчина ушел в район пика Черского и не вернулся. Через четыре дня на его поиски отправили вертолёт МЧС. Тело скайраннера было обнаружено в горах 12 сентября без видимых признаков насильственной смерти.
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