СКР после пожара в иркутском «Мебель-Сити» проверит работу МЧС

Иркутск, 2.10.18 (ИА «Телеинформ»), - СУ СКР по Иркутской области после пожара, из-за которого в Иркутске полностью выгорел ТЦ «Мебель-Сити», начало доследственную проверку в отношении сотрудников МЧС. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Следователям СКР предстоит выяснить, проводили ли сотрудники МЧС плановые и внеплановые проверки системы пожарной безопасности торгового центра, а также другие обстоятельства произошедшего. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, крупный пожар произошёл в ночь на 1 октября по улице Рабочего Штаба. Автоматическая пожарная сигнализация в «Мебель-Сити» сработала в 1:30. Следов механического повреждения дверей в здании не выявлено. Огнеборцев, прибывших к месту пожара по повышенному номеру сложности, встретил ответственный за пожарную безопасность, который и открыл двери. Эвакуация не проводилась, сотрудники наружных служб организовали оцепление, погибших и пострадавших нет.

Известно, что торговый центр в этом здании располагается с 2002 года. При этом ранее в ГУ МЧС по Иркутской области сообщили, что объект не проверяли на пожарную безопасность с 2015 года. Выявлено 11 нарушений противопожарных требований. Очередная проверка здания на соответствие противопожарным требованиям должна была состояться в 2019 году.