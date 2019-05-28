|Происшествия
|29.05.2019
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СКР проверяет информацию о нападении собаки на девочку в Усолье-Сибирском
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Усолье-Сибирское, 29.05.19 (ИА «Телеинформ»), - СКР проверяет информацию о нападении собаки на 13-летнюю девочку в Усолье-Сибирском.
Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, в ходе мониторинга средств массовой информации на сайте одного из информационных агентств была обнаружена публикация, что бродячая собака покусала 13-летнюю девочку. По этому факту следственными органами СКР начата доследственная проверка.
По предварительным данным, 27 мая текущего года собака набросилась на девочку в районе гаражного кооператива №4 на ул. Интернациональная.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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