СКР проверяет информацию о нападении собаки на девочку в Усолье-Сибирском

Усолье-Сибирское, 29.05.19 (ИА «Телеинформ»), - СКР проверяет информацию о нападении собаки на 13-летнюю девочку в Усолье-Сибирском.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, в ходе мониторинга средств массовой информации на сайте одного из информационных агентств была обнаружена публикация, что бродячая собака покусала 13-летнюю девочку. По этому факту следственными органами СКР начата доследственная проверка.

По предварительным данным, 27 мая текущего года собака набросилась на девочку в районе гаражного кооператива №4 на ул. Интернациональная.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.