СКР проверяет информацию о неверном диагнозе маленькому мальчику из Ангарска

Ангарск, 3.09.18 (ИА «Телеинформ»), - СУ СКР по Иркутской области проводит проверку по сообщениям СМИ о том, что в конце июля 2018 года двухлетний мальчик был госпитализирован в одну из больниц Ангарска лишь с третьего раза с диагнозом «перитонит». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, родители ребёнка обратились в детскую поликлинику № 4, где врачи поставили диагноз «водянка». На следующий день в связи с ухудшением состояния мальчика родители вызвали скорую помощь. Врачи приехали, но малыша не госпитализировали.

Спустя сутки родители мальчика обратились городскую детскую больницу №1, где у ребёнка диагностировали гнойный перитонит в связи с разрывом аппендикса. Ребенок проходит реабилитацию после перенесенных операций.

Следователи проводят проверку по факту халатности. Они выясняют все обстоятельства происшествия.