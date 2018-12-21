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23.12.2018

СКР проверяет информацию о принуждении двух иркутянок к «несоответствующей» работе за рубежом

Иркутск, 23.12.18 (ИА «Телеинформ»), - СУ СКР по Иркутской области проводит доследственную проверку по сюжету одной из федеральных телекомпаний о том, что две иркутянки, решив заработать заграницей, попали в руки нечистоплотного работодателя. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В телесюжете рассказывается о том, что две студентки обратились в агентство в Иркутске, в котором шел набор сотрудниц для работы за рубежом. По прибытию в другую страну выяснилось, что реальные условия работы не соответствуют ранее объявленным агентством. В результате девушкам пришлось отказаться от работы, они остались без денежных средств и вынуждены были ночевать на железнодорожном вокзале, в аэропорту, в полицейском участке, длительное время не могли вернуться в Иркутск.

Отметим, 21 декабря в программе «Человек и закон» вышел сюжет о двух девушках из Иркутска.

– В Иркутске разгорелся секс-скандал и детектив международного масштаба. Молоденьким девушкам активно предлагали работу в Южной Корее – быть своего рода «аниматорами», хостес в караоке-клубах – сулили хорошие деньги. Девчонки «мир посмотрели», «себя показали». Хорошо хоть, ноги унесли, – отмечается в аннотации к сюжету.

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