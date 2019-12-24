ТЕМЫ
Архив
< Декабрь 2019 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Сегодня
Происшествия
25.12.2019

СКР проводит доследственную проверку по факту гибели рабочих на пожаре в Заларинском районе

Заларинский район, 25.12.19 (ИА «Телеинформ»), - СКР проводит доследственную проверку по факту гибели рабочих на пожаре в Заларинском районе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В настоящее время следователи СКР проводят осмотр места происшествия, выясняются все обстоятельства произошедшего. Устанавливается причина возгорания. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, пожар произошел под утро 25 декабря. Горели помещения общежития лесозаготовительного предприятия. Двое человек погибли, пятеро получили ожоги.

Тэги:
 
Другие новости раздела «Происшествия»:
СКР проводит доследственную проверку по факту гибели рабочих на пожаре в Заларинском районе25.12.2019
Заларинский район, 25.12.19 (ИА «Телеинформ»), - СКР проводит доследственную проверку по факту гибели рабочих на пожаре в Заларинском районе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Два человека погибли на пожаре в общежитии поселка Залари Иркутской области, причина возгорания устанавливается25.12.2019
Заларинский район, 25.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Эксперты испытательной пожарной лаборатории и дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара в посёлке Залари, на котором погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
В Братске почти две недели ищут без вести пропавшего Виктора Павлова25.12.2019
2019-12-25-04-45-28
Братск, 25.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Межмуниципальное управление МВД России «Братское» проводит розыск пропавшего без вести 12 декабря местного жителя Виктора Геннадьевича Павлова. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Братчанина приговорили к 220 часам обязательных работ за организацию подпольного казино25.12.2019
Братск, 25.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Собранные следственными органами СУ СКР по Иркутской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 31-летнего братчанина. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 171.2 УК РФ – незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны.
В поселке Залари Иркутской области ночью 25 декабря загорелись общежития, пострадали шесть человек25.12.2019
-25-
Заларинский район, 25.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В поселке Залари Иркутской области ночью 25 декабря загорелись общежития лесозаготовительного предприятия. На месте до сих пор работают специалисты МЧС, сообщает пресс-служба ведомства.
На трассе «Вилюй» под Братском столкнулись четыре автомобиля24.12.2019
Братск, 24.12.19 (ИА «Телеинформ»), - На въезде в Братск на федеральной трассе «Вилюй» утром 24 декабря столкнулись четыре автомобиля. Об этом стало известно из соцсетей.
В Аларском районе перед судом предстанет стрелок по машинам24.12.2019
Аларский район, 24.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Завершено расследование уголовного дела в отношении 52-летнего жителя поселка Кутулик Аларского района, устроившего в этом году стрельбу по машинам и чужому имуществу.
Иркутский облсуд вынес приговор трем родственникам за коллективное убийство24.12.2019
Усольский район, 24.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении дяди и двух его родных племянников. Они признаны виновными в убийстве, совершенном группой лиц.
Уголовное дело возбудили в Тулуне по факту гибели на пожаре бабушки с внуком24.12.2019
Тулун, 24.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Тулуне по признакам причинения смерти по неосторожности возбуждено уголовное дело в связи с гибелью ребенка и пожилой женщины на пожаре.
Трое ангарчан выращивали в гаражах коноплю на продажу24.12.2019
Ангарск, 24.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске трое местных жителей арендовали несколько гаражных боксов и оборудовали в них лаборатории для выращивания конопли и производства наркотиков.
Стажер-полицейский спас в Аларском районе на пожаре двух человек24.12.2019
2019-12-24-04-24-15
Аларский район, 24.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В полиции Приангарья намерены ходатайствовать перед начальником ГУ МВД по Иркутской области о поощрении стажера по должности участкового уполномоченного полиции Алексея Ярцева, который спас на пожаре в Аларском районе двух человек.
В Тулуне на пожаре погибли 11-летний мальчик и его бабушка24.12.2019
2019-12-24-03-45-55
Тулун, 24.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Тулуне по улице Октябрьская ранним утром 24 декабря горел двухквартирный дом. В огне погибли 11-летний мальчик и его 86-летняя бабушка. Мать ребенка успела спастись через окно до прибытия пожарных.
Ситуацию с «Усольехимпромом» в облправительстве поставили на особый контроль24.12.2019
Усолье-Сибирское, 24.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Вопрос по ограничению въезда на промышленную площадку «Усольехимпрома» в Усолье-Сибирском обсудили 23 декабря на комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Иркутской области. Заседание комиссии прошло под председательством врио губернатора Приангарья Игоря Кобзева.
Братчанин без водительских прав врезался на машине в светофор напротив городской мэрии24.12.2019
Братск, 24.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Братске 21 декабря автолюбитель снес светофор и дорожный знак «Пешеходный переход» на центральной площади города напротив администрации. В результате случившегося без регулирования оказался перекресток улиц Ленина и Советской.
За минувшие выходные на пожарах в Иркутской области погибли четыре человека24.12.2019
Иркутская область, 24.12.19 (ИА «Телеинформ»), - За прошедшие выходные дни на территории Иркутской области произошло 36 пожаров. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, 22 и 23 декабря зарегистрированы случаи гибели на пожарах людей.
Виновники двойного убийства в Иркутском районе получили 34 года «строгача» на двоих23.12.2019
2019-12-23-10-00-02
Иркутский район, 23.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Двое жителей Заларинского района получили 34 года колонии строгого режима на двоих за двойное убийство.
В Черемхово поймали лжецелительниц23.12.2019
Черемхово, 23.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Черемхово поймали аферисток, обманывавших людей под видом целительниц.
В Иркутске из горящей квартиры на восьмом этаже эвакуировали мужчину23.12.2019
Иркутск, 23.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске утром понедельника из горящей квартиры на восьмом этаже эвакуировали мужчину.
Иркутянка несколько месяцев пускала в квартиру наркоманов22.12.2019
Иркутск, 22.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Полицейские выявили наркопритон, несколько месяцев действовавший в Иркутске на улице Александра Невского.
У жительницы Усть-Кута мошенники под видом госслужащих похитили более 700 тысяч рублей22.12.2019
Усть-Кут, 22.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Пообещав арендовать съемное жилье, лжесотрудники государственной службы похитили свыше 700 тысяч рублей у жительницы Усть-Кута, сообщает пресс-служба полиции.
В Куйтунском районе местный житель по пьяни насмерть сбил человека22.12.2019
Куйтунский район, 22.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Куйтунском районе полицейские задержали водителя, совершившего смертельное ДТП. Местный житель ночью 21 декабря сбил двух человек – 30-летний мужчина скончался на месте, 37-летняя женщина госпитализирована с различными травмами.
Две молодые женщины пойдут под суд за убийство своей знакомой в Тайшетском районе21.12.2019
Тайшетский район, 21.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Следователи Тайшета завершили расследование уголовного дела в отношении 16-летней жительницы Нижнеудинского района и 20-летней жительницы Тайшетского района. Молодые женщины обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 – причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц и повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.
Житель Братского района пойдет под суд за то, что стрелял в своего знакомого из ружья21.12.2019
Братский район, 21.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 24-летнего жителя Братского района. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
СМИ: возбуждено уголовное дело по факту гибели трех рабочих в Тулуне21.12.2019
Тулун, 21.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели троих человек, выполнявших земляные работы в Тулуне. Об этом сообщает Интерфакс.
Под суд отправится иркутянин, убивший своего приятеля на рыбалке в Осинском районе21.12.2019
Осинский район, 21.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Боханский межрайонный следственный отдел СУ СКР Иркутской области завершил расследование уголовного дела в отношении 76-летнего жителя Иркутска. Мужчина обвиняется по части 1 статьи 105 УК РФ – Убийство. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В Ангарске в 2019 году зафиксировано два случая отравления снюсами среди школьников21.12.2019
Ангарск, 21.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Мэр Ангарска Сергей Петров призвал предпринимателей округа прекратить продажу снюса. Свое мнение он озвучил 18 декабря во время расширенного межведомственного совещания с владельцами точек продажи табака и представителями правоохранительных органов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ангарска.
Девятилетний житель Усть-Кута попал под колёса «МАЗа»20.12.2019
Усть-Кут, 20.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Усть-Куте днём 20 декабря девятилетнего мальчика сбил «МАЗ». Об этом сообщили в пресс-службе полиции.
МЧС назвало предполагаемую причину пожара в бывшем общежитии в Иркутске20.12.2019
Иркутск, 20.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Причиной пожара в жилом доме в переулке Пограничном, который произошёл днём 19 декабря, стало либо неосторожное обращение с огнём, либо умышленный поджог. Такой вывод сделали дознаватели ГУ МЧС по Иркутской области, сообщает пресс-служба ведомства.
В Братске ушёл из дома и не вернулся 15-летний подросток20.12.2019
-15-
Братск, 20.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Братске 14 декабря ушёл из дома и до сих пор не вернулся 15-летний восьмиклассник Никита Беликьянов. Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Двое жителей Иркутской области получили уголовные сроки за незаконную торговлю золотом20.12.2019
Бодайбо, 20.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Бодайбинский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении двух мужчин, которые стали участниками незаконной сделки по купле-продаже крупной партии природного золота – массой 1,13 килограмма. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Иркутской области.
По факту ДТП с маршруткой в Тулунском районе возбуждено уголовное дело20.12.2019
Тулунский район, 20.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Уголовное дело по факту автоаварии с маршруткой в Тулунском районе, в которой погиб мужчина, возбудили следственные органы ГУ МВД по Иркутской области. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.
Заключённый одной из колоний Ангарска оказался вербовщиком террористов20.12.2019
2019-12-20-02-47-18
Ангарск, 20.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Первый Восточный окружной военный суд в выездном заседании в Иркутске приговорил к 14 годам заключения вербовщика террористической организации «Исламское государство», деятельность которой запрещена на территории России. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Иркутской области.
Игорь Кобзев предложил Дмитрию Бердникову поучаствовать в ликвидации последствий паводков в Иркутской области20.12.2019
Иркутск, 20.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Врио губернатора Иркутской Игорь Кобзев предложил мэру областного центра Дмитрию Бердникову принять участие в работе по ликвидации летних паводков на территории региона. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.
Жительница Куйтуна перевела предоплату за несуществующий автомобиль19.12.2019
Куйтунский район, 19.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Жительница поселка Куйтун Куйтунского района стала жертвой мошенника, переведя ему предоплату за несуществующий автомобиль.
В Иркутске 19 декабря горело бывшее общежитие19.12.2019
Иркутск, 19.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске около полудня 19 декабря вспыхнул пожар на пятом этаже шестиэтажки в переулке Пограничный. Из здания бывшего общежития эвакуировали 14 человек, включая четырех, спасенных с помощью средств индивидуальной защиты.
Читать все новости раздела «Происшествия»
Текущие бизнес-риски в Иркутске и России
Загрузка...
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА № ФС 77 - 75717, выдано 24.05.2019 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске