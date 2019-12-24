СКР проводит доследственную проверку по факту гибели рабочих на пожаре в Заларинском районе

Ангарск, 20.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Первый Восточный окружной военный суд в выездном заседании в Иркутске приговорил к 14 годам заключения вербовщика террористической организации «Исламское государство», деятельность которой запрещена на территории России. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Иркутской области.