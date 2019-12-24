|Происшествия
|25.12.2019
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СКР проводит доследственную проверку по факту гибели рабочих на пожаре в Заларинском районе
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Заларинский район, 25.12.19 (ИА «Телеинформ»), - СКР проводит доследственную проверку по факту гибели рабочих на пожаре в Заларинском районе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В настоящее время следователи СКР проводят осмотр места происшествия, выясняются все обстоятельства произошедшего. Устанавливается причина возгорания. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Напомним, пожар произошел под утро 25 декабря. Горели помещения общежития лесозаготовительного предприятия. Двое человек погибли, пятеро получили ожоги.
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