СКР проводит доследственную проверку в связи с гибелью двух людей в Иркутском районе

Иркутский район, 5.06.19 (ИА «Телеинформ»), - СКР проводит доследственную проверку в связи с гибелью двух людей на пожаре в поселке Маркова в Иркутском районе.

Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

Напомним, трагедия произошла в ночь с 4 на 5 июня. На момент прибытия пожарных огнем был охвачен второй этаж и кровля восьмиквартирного кирпичного дома. К тому времени самостоятельно эвакуироваться по лестничному маршу подъезда успели 22 жильца, еще одна женщина получила повреждения, выпрыгнув из горящей квартиры. С диагнозом черепно-мозговая травма бригада скорой медицинской помощи доставила ее в городскую больницу.

Звеном газодымозащитной службы в ходе тушения пожара были обнаружены двое погибших, ими оказались женщина 1962 года рождения и ее сын 35 лет. По предварительной версии дознавателей МЧС России причиной трагедии могла стать непотушенная сигарета, а состояние сна и алкогольное опьянение не дали шанса людям вовремя проснуться и покинуть горящее помещение.