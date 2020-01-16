СКР проводит доследственную проверку в связи с самоподжогом мужчины в Шелехове

Шелехов, 16.01.20 (ИА «Телеинформ»), - СУ СКР по Иркутской области проводит доследственную проверку в связи с самоподжогом мужчины у администрации Шелехова.

Напомним, 15 января около 12 часов дня мужчина, находясь возле администрации Шелехова и Шелеховского района, облил себя воспламеняющейся жидкостью и поджег. Из окна соседнего здания происходящее увидел глава города Сергей Липин, который первый пришел к мужчине на помощь и потушил пламя своей курткой.

В пресс-службе СУ СКР уточняют, что 32-летний мужчина получил ожоги тела площадью около 70%, был экстренно доставлен в больницу. Сейчас находится в тяжелом состоянии. Следователями СКР опрашиваются родственники пострадавшего. Известно, что никаких требований он не предъявлял, состоит на учете у психиатра. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.