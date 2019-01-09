СКР проводит проверку по гибели рабочего при детонации газового баллона в Ангарске

Ангарск, 10.01.19 (ИА «Телеинформ»), - СУ СКР по Иркутской области проводит доследственную проверку по поводу гибели рабочего ангарского предприятия по заправке баллонов гелием. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Проверка проводится по признакам части 2 статьи 143 УК РФ – нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Напомним, 27-летний парень погиб днём 9 января в микрорайоне Новый 4-й. Предварительно установлено, что причиной трагедии стала разгерметизация баллона с гелием. Пожара не было, но от произошедшего обрушилась стена. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа в составе следователей СКР.