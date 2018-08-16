СКР проводит проверку по поводу гибели братчанки с ребенком при пожаре

Братск, 17.08.18 (ИА «Телеинформ»), - СКР проводит доследственную проверку в связи с гибелью молодой братчанки с маленьким ребенком при пожаре.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, трагедия произошла в доме №53 по улице Труда в жилом районе Сухой.

Утром 16 августа на пульт дежурного пожарной охраны поступило сообщение от очевидца о пожаре в четырехквартирном деревянном доме.

Во время тушения спасателями МЧС на месте пожара обнаружены обгоревшие тела двоих человек: женщины 1997 года и ребенка 2016 года рождения. Со слов соседей, в квартире проживала благополучная семья. На учетах в органах профилактики не состояла.

Следственным отделом по Падунскому району Братска СУ СКР проводится доследственная проверка по факту гибели двоих человек в результате пожара.

На месте происшествия работают следователи СКР. Устанавливаются возможные причины возникновения пожара. Тела погибших направлены на экспертизу для установления причин смерти. По окончании доследственной проверки будет принято процессуальное решение.