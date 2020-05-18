СКР расследует уголовное дело о превышении полномочий усольскими полицейскими

Усолье-Сибирское, 19.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции в Усолье-Сибирском. Об этом сообщает пресс-служба федерального СК.

Расследование ведется по статье 286 УК РФ – превышение должностных полномочий. По информации РИА Новости , жительница Усолья-Сибирского заявила о затягивании следствия. В связи с этим Александр Бастрыкин поручил предоставить исчерпывающую информацию о принятых в ходе предварительного следствия мерах по установлению обстоятельств совершенного преступления, а также о лицах, привлекаемых в качестве обвиняемых.

Ранее указанное уголовное дело было изъято из производства регионального следственного управления и передано для полного и объективного расследования следователям центрального аппарата СК России, дислоцирующимся в Сибирском федеральном округе.

По словам потерпевшей, в 2016 году ее «допрашивали с пристрастием» по делу об убийстве. «Женщина рассказала, что полицейские пристегнули ее наручниками к скамейке, надели на голову пакет, избили и прижгли электрошокером, намекнув, что якобы все знают о ее причастности к убийству пенсионера. Требовали раскаяться и подсовывали какие-то бумаги на подпись. А спустя пять часов, так ничего и не добившись, отпустили. О произошедшем приказали молчать под угрозой расправы», – пишет РИА Новости.