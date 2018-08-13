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14.08.2018

СКР: самолёт, упавший в Байкал, при наборе скорости ударился о волну

Ольхонский район, 14.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Восточно-Сибирское СУ на транспорте СКР проводит доследственную проверку по факту крушения гидросамолета «Твин би 2335G» на озере Байкал у острова Ольхон, которое произошло вечером 13 августа. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, самолёт при наборе скорости ударился о волну, на левом крыле был поврежден поплавок. Вероятно, из-за этого воздушное судно начало крениться и ушло под воду. На борту находился один член экипажа. В результате происшествия пилот не пострадал, самостоятельно покинул самолет.

Сейчас следствием выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. На место происшествия выехала следственная группа. Следователи затребовали у владельца самолёта необходимую техническую документацию и проверяют наличие у пилота разрешения на эксплуатацию таких транспортных средств.

Напомним, свою проверку по факту происшествия проводит и транспортная прокуратура.

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