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10.05.2018

СКР: школьницу в Братске сначала задушили, потом изнасиловали

Братск, 10.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Убитая в Братске 16-летняя девочка сначала была задушена, а потом изнасилована. Такое признание сделал мужчина, задержанный по подозрению в совершении преступления, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

В ходе допроса 26-летний безработный признался, что ранее был знаком с девушкой. Он также сообщил, что надругался над её телом после того, как задушил.  Известно, что мужчина ранее употреблял наркотики.

Сейчас следователи устанавливают мотивы преступления, назначен ряд судебных экспертиз. Мужчине предъявлено обвинение по части 2 статьи 105 УК РФ  и части 3 статьи 131 УК РФ – убийство, сопряженное с изнасилованием, и изнасилование несовершеннолетней соответственно.

Напомним, 9 мая суд  заключил мужчину под стражу до 4 июля 2018 года.

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