СКР возбудил уголовное дело по ЧП в иркутском торгово-развлекательном центре «Комсомолл»

Иркутск, 1.06.18 (ИА «Телеинформ»), - СУ СКР по Иркутской области возбудило уголовное дело в связи с пожаром в иркутском ТРК «Комсомолл», в результате которого пострадали восемь детей. Задержан технический директор научно-развлекательного центра, где проихошло ЧП, а также экскурсоводы, принимавшие участие в представлении. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Дело возбуждено по части 2 статьи 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

– По данным следствия, сегодня днем в ТРЦ «Комсомолл» Иркутска в ходе проведения опытов в одном из помещений, арендуемом коммерческой организацией, проводилось представление, связанное с демонстрацией химических опытов, где экскурсоводами использовался жидкий азот, электричество и химические реактивы. Во время представления произошел выброс воспламеняющегося газа, который попал на газовую горелку и кратковременно воспламенился, в результате чего дети, сидящие на первом ряду, получили ожоги, – сообщает пресс-служба СУ СКР.

Всего за медицинской помощью обратились восемь детей от пяти до 13-ти лет. Все доставлены в городскую клиническую больницу № 3, где им была оказана неотложная помощь, состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное. Больше всего пострадали двое детей: 10-летний мальчик и 13-летняя девочка, у которых зафиксирован ожог тела до 25%. Мальчик помещен в палату интенсивной терапии в связи с ожоговым шоком.

На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа в составе опытных следователей, криминалистов, под руководством заместителя руководителя регионального следственного управления СК России. Производится осмотр места происшествия, а также иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, по сообщению ГУ МЧС по Иркутской области, возгорание потушили до прибытия пожарных. Произошедшее взяла на контроль уполномоченный по правам ребёнка в Иркутской области Светлана Семёнова.

