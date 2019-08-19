СКР возбудил уголовное дело в связи со смертью четырех человек на пожаре в Усольском районе

Усольский район, 19.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Следователи возбудили уголовное дело в связи со смертью четырех человек на пожаре в Усольском районе.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности двум и более лицам.

Напомним, 18 августа при разборе завала после пожара, произошедшего днем в одном из домов по улице Мира в поселке Мишелевка были обнаружены четыре обгоревших тела – 41-летней женщины, ее четырехлетней дочери, полуторагодовалого внука и трехлетней внучки. По предварительным данным, причиной пожара могло стать замыкание электропроводки.

Сейчас следователи осмотрели место происшествия с участием специалистов МЧС, ЭКЦ ГУ МВД по Иркутской области, назначен ряд судебно-медицинских экспертиз и пожарно-техническая судебная экспертиза, допрашиваются очевидцы пожара.

Корме того, следствием будет дана уголовно-правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики, в компетенцию которых входит надзор за условиями жизни несовершеннолетних. Расследование уголовного дела продолжается.