Следователи Иркутска проверяют невыплату медикам положенных надбавок

Иркутск, 16.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Следователи Иркутска заинтересовались ситуацией с невыплатой надбавок, положенных медикам региона за работу в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

– В интернете 16 мая появилось видеообращение, которое записали работники скорой медицинской помощи Иркутска. Медперсонал пожаловался на невыплату доплат за работу в условиях пандемии COVID-19. По данному факту следственным отделом по Октябрьскому району Иркутск СУ СК РФ по Иркутской области начата доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 145.1 УК РФ, – отметили в ведомстве.

В настоящее время следственный комитет выясняет все обстоятельства, опрашивает медицинских работников. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, медики Иркутской области пожаловались на невыплату надбавок за работу в условиях пандемии коронавируса. На портале «Твой Иркутск» опубликовано видеообращение, в котором работники Скорой медицинской помощи Иркутска рассказывают, что к 16 мая обещанных надбавок они не получили.