Следователи изучили место падения МИ-8 в Казачинско-Ленском районе

Казачинско-Ленский район, 5.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Следователи осмотрели место катастрофы МИ-8 в Казачинско-Ленском районе.

Как сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского СУ на транспорте СКР, также изучаются летные документы, проводятся допросы свидетелей. Тела трех погибших членов экипажа направлены в областной центр на судебно-медицинскую экспертизу. Также проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств авиакатастрофы. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, 2 сентября в 11.00 по местному времени из аэропорта Усть-Кута в Казачинско-Ленский район вылетел вертолёт МИ-8 авиакомпании «Ангара» для производства аэросъёмки. В положенное время вертолёт не вышел на связь. На его борту находились три члена экипажа. В результате поисково-спасательной операции 3 сентября на территории Казачинско-Ленского района обнаружены обломки вертолёта. Некоторое время спустя спасатели нашли и тела всех членов экипажа Ми-8.

По факту случившегося возбуждёно уголовное дело за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.