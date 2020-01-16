Иркутск, 14.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Следственный комитет проверит условия проживания в иркутском общежитии ИВВАИУ. Ситуацией правоохранители заинтересовались после выхода в свет сюжета о том, что здание находится в аварийном состоянии и проживающие в нем семьи с детьми поставлены в крайне тяжелые бытовые условия.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, по этому факту следственный отдел по Октябрьскому району Иркутска начал доследственную проверку по статье 293 УК РФ – халатность.

– В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Следователями СКР будут опрошены жильцы дома, изучена документация, интересующая следствие. Следствием будет дана правовая оценка действиям/бездействию должностных лиц администрации Иркутска. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, – сообщает пресс-служба ведомства.